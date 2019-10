ROUNDUP/Milliardenfusion: Immobilienkonzerne Aroundtown und TLG forcieren Pläne

BERLIN - Auf dem deutschen Immobilienmarkt wird die Milliardenfusion der beiden Unternehmen Aroundtown und TLG konkreter. Nachdem die beiden Konzerne bereits Anfang September mitgeteilt hatten, eine Fusion zu prüfen, haben sie sich jetzt auf die Eckpunkte geeinigt, wie sie am Sonntag in Berlin und Luxemburg mitteilten. Dabei sei vorgesehen, dass Aroundtown den TLG-Aktionären ein Übernahmeangebot machen wird. Bezahlt werden sollen die TLG-Anteilseigner mit Aroundtown-Aktien. Sollte das Vorhaben gelingen, würde europaweit der größte Anbieter von Büros entstehen.

ROUNDUP 2/Kreise: LVMH greift nach Tiffany

NEW YORK - Der auch durch Hollywood bekannte US-Juwelier Tiffany könnte bald in europäische Hände fallen. Branchengigant LVMH habe dem Unternehmen einen Übernahmevorschlag unterbreitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Atempause für BVB-Coach Favre: Glückliche Nullnummer im Derby

GELSENKIRCHEN - Wieder kaum Torgefahr, erneut keine Meisterreife - bei Borussia Dortmund wächst die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Beim schmeichelhaften 0:0 im Revierderby auf Schalke erwies sich die eigentlich hochkarätig besetzte BVB-Offensive erneut als harmlos. Dass der gegnerische Strafraum für Marco Reus und Co. zum wiederholten Mal zur Tabuzone wurde, sorgte selbst bei Schalkes Torhüter Alexander Nübel für Verwunderung. "Dortmund hatte einfach gar keine Chance, weil keiner in der Box war und keiner in die Box wollte", rätselte der nur selten geprüfte Schlussmann und verwies so auf das derzeitige Dilemma der Borussia.

Telekom will mit exklusiven Inhalten fünf Millionen Kunden gewinnen

HAMBURG - Die Deutsche Telekom will ihre TV-Plattform Magenta-TV von derzeit 3,5 Millionen auf fünf Millionen Kunden in den nächsten zwei bis drei Jahren ausbauen. Das sagte Telekom-Deutschlandvorstand Dirk Wössner der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montagausgabe).

Microsoft erhält umkämpften Pentagon-Auftrag - Amazon geht leer aus

WASHINGTON - Nach einem umstrittenen Vergabeverfahren hat das US-Verteidigungsministerium Microsoft einen Cloud-Computing-Auftrag erteilt - und sich damit gegen Amazon entschieden. Im Vertrag ist eine Obergrenze von bis zu umgerechnet rund 9 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben, wie das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Fest vereinbart seien aber zunächst umgerechnet rund 900 000 Euro innerhalb von zwei Jahren.

GM-Mitarbeiter beenden Streik - neuer Tarifvertrag beschlossen

DETROIT - Der Streik beim größten US-Autobauer General Motors (GM) findet nach 40 Tagen ein Ende. Die Mitarbeiter haben einem neuen Tarifvertrag zugestimmt, wie die Autogewerkschaft UAW am Freitag in Detroit mitteilte. Deshalb werde der längste Ausstand in der US-Autoindustrie seit fast 50 Jahren nun beendet. GM hatte bereits am Mittwoch vergangener Woche eine vorläufige Einigung mit der UAW erzielt, die Mitarbeiter mussten diese jedoch noch ratifizieren.

Die Berliner CDU-Fraktion kündigt Klage gegen Mietendeckel an

BERLIN - Die Berliner CDU-Fraktion ist entschlossen, aus verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Mietendeckel-Gesetz zu klagen. "Wir wollen schnellstmöglich Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter, daher werden wir in jedem Fall klagen", sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger der Deutschen Presse-Agentur. Das sei auch unabhängig davon, ob die CDU-Bundestagsfraktion dasselbe mache. "Wir haben alle ein Interesse daran, dass das Gesetz möglichst schnell überprüft wird. Wir als CDU-Fraktion stehen dazu bereit und haben das im Fraktionsvorstand beschlossen."

Atomkraftgegner fordern sofortige Stilllegung von RWE-Kraftwerk in Lingen

LINGEN - Hunderte Atomkraftgegner haben am Samstag für eine sofortige Stilllegung des Kernkraftwerks Emsland (KKE) und der Brennelementefabrik in Lingen (Kreis Emsland) demonstriert. Die Aktion stand unter dem Motto "Atom und Kohle die rote Karte zeigen". Die Organisatoren sprachen von 350 Teilnehmern.

ROUNDUP: IG BAU will Gespräche zum Bau-Mindestlohn für gescheitert erklären

BERLIN - Die Verhandlungen über höhere Mindestlöhne in der Baubranche stecken in der Sackgasse. Nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU wurde die dritte Verhandlungsrunde am Freitagabend ohne Ergebnis abgebrochen. Die IG BAU wolle nun das Scheitern erklären und die Schlichtung anrufen, teilte die Gewerkschaft am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Über das weitere Vorgehen soll an diesem Montag im Vorstand der Gewerkschaft beraten werden, sagte ihr Verhandlungsführer Dietmar Schäfers der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

