Visa - Breakout als Einstiegschance in die Aktie des Kreditkarten-Giganten!

Breakout - Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Visa hat weltweit über 3,3 Mrd. Kreditkarten im Umlauf. Um bei Bezahldienstleistungen ganz vorne dabei zu bleiben, investiert der Finanz-Konzern laufend in Fintech-Unternehmen. Langfristig kennt die Aktie nur eine Richtung - nach oben. Korrekturphasen boten sich in der Vergangenheit oft als gute Einstiegsmöglichkeiten in die Aktie an.Die Visa-Aktie notiert über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 179 USD würde ein Kaufsignal generieren. Wenn die Aktie vor dem Breakout noch 2-3 Tage seitlich konsolidieren würde, bekämen wir eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Aktie. Die Quartalszahlen hat das Unternehmen bereits am 24.10. veröffentlicht.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie den Widerstand bei 179 USD nach oben durchbrochen hat. Es sollte auf Intraday-Setup`s geachtet werden. Der Stopp geht bei kurzfristig orientierten Tradern unter die Breakoutkerze. Längerfristig orientierte Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die letzten Kerzen der möglichen Konsolidierung vor dem Ausbruch setzen.Meine Meinung zu Visa ist BULLISCH