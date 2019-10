Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) hat vor einigen Tagen ein weiteres Mal überrascht. Nachdem Rocket Internet im Juli diesen Jahres am Vorkaufsrecht des Bezirks daran gescheitert war drei Immobilienobjekte in Berlin zu erwerben, war man jetzt erfolgreicher. Was hier aber auch einfacher war: Rocket Internet, eigentlich Inkubator für neue - meißtens nachempfunden Konzepten, die in anderen Ländern bereits funktionieren - Internetgeschäftskonzepte, wie Zalando, Global Fashion Group usw. meldete am 24.10. den Erwerb von 12,29 % der Aktien der Tele Columbus AG. Weiter führte man aus, der Erwerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...