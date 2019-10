Washington, 28. Oktober (Lawrence Delevingne / Reuters) - Der Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump, Exxon Mobil oder eine andere US-amerikanische Ölgesellschaft solle die Ölförderung in Syrien übernehmen, zog am Sonntag Kritik von Rechts- und Energieexperten nach sich. "Was ich vielleicht vorhabe, ist, mit einem ExxonMobil oder einem unserer großen Unternehmen einen Deal abzuschließen, um dort richtig vorzugehen und den Reichtum zu verteilen", sagte Trump während einer Pressekonferenz über das US-Special erzwingt eine Operation, die zum Tod des islamischen Staatsoberhauptes Abu Bakr al-Bagdadi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...