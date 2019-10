- Das HSNT-8(2030)-Gehäuse ist die ideale Wahl für die Entwicklung kompakter Kfz-Kameramodule -

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba, im Folgenden "ABLIC") hat heute die 600mA-Synchron-Abwärtsschaltregler S-19902/3-Serie für die Automobilindustrie vorgestellt.

In dieser Serie wird der Abwärtsschaltregler wiederholt ein- und ausgeschaltet, um Ladungen in einer Spule zu erzeugen. Diese Ladungen werden in einem Kondensator gespeichert und zur Umwandlung der Eingangsspannung in die gewünschte Ausgangsspannung verwendet.

Abwärtsspannungsregler wie die S-19902/3-Serie erlauben im Vergleich zu Linearreglern (LDO) eine wesentlich effizientere Spannungsumwandlung von zum Beispiel einer 12V-Blei-Säure-Autobatterie auf die für Mikrocontroller oder Sensoren erforderliche 3,3V- oder 5V-Betriebsspannung. Höhere Effizienz impliziert durch eine geringere Verlustleistung eine verminderte Wärmeentwicklung und erlaubt dadurch ein kompakteres Schaltungsdesign.

Die S-19902/3-Serie ist ein monolithischer Abwärtsschaltregler für die Automobilindustrie mit synchroner Gleichrichtung, 36V-Eingangsspannungbereich (Spitzenspannung 45V), 600 mA Ausgangsstrom, 125 Betriebstemperatur und einer Schaltfrequenz von 2,2MHz.

Die Serie erfüllt den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) und ist gemäß dem AEC-Q100-Qualitätsstandard Klasse 1 qualifiziert.

Die heute vorgestellte S-19902/3-Serie ist im branchenweit kleinsten Gehäuse (*1), HSNT-8 (2030) (2,0 3,0 t0,5 mm) verfügbar und eignet sich daher ideal für die Herstellung kompakter Kfz-Kameramodule. Dies entspricht den Marktanforderungen hinsichtlich der zunehmenden Anzahl von Kamerainstallationen und Kameras mit höherer Auflösung im Automobilbereich insbesondere für Fahrerassistenzsysteme (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems).

[Haupteigenschaften]

Die kleinste Klasse der Branche! Untergebracht in einem ultrakompakten HSNT-8(2030) (2,0 x 3,0 x t0,5 mm) Gehäuse Schnelles Einschwingverhalten PWM-Steuerung, PWM/PFM-Steuerung wählbar Geringe Restwelligkeit 36V Eingang/45V maximal

[Anwendungsbeispiele]

Kfz-Kameramodule

Für den Automobilbereich (Motor, Getriebe, Federung, ABS, Elektrofahrzeug/Hybridelektrofahrzeug/Plug-in-Hybrid und andere Geräte)

[Details der Serie S-19902/3]

https://hub.ablic.com/en/products/s-19902-19903

[Website]

https://www.ablic.com/

