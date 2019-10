Der langersehnte Urlaub steht vor der Tür und in Vorfreude wird alles gepackt. Der Hund geht natürlich mit auf Reisen. Was beachtet und eingepackt werden sollte, damit die Reise auch für den Vierbeiner entspannt und ein voller Erfolg wird.Die Packliste - Was darf auf keinen Fall vergessen werden?Für die Packliste haben zunächst die alltäglichen Gebrauchsgegenstände Priorität. Leine, Halsband, Hundekotbeutel, Futter- und Trinknapf und, falls benötigt, ein Maulkorb sollten unbedingt ...

