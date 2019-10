Nach Ansicht eines Wirtschaftsexperten stehen Ostdeutsche der Energiewende pragmatischer gegenüber als Menschen im Westen. "In Ostdeutschland ist die Energiewende schon deutlich weiter fortgeschritten als in den alten Bundesländern", sagte Christian Growitsch, stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle, der dpa. Der Wissenschaftler wertet den Pragmatismus vieler Bewohner als Chance für den Osten, eine Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien zu spielen.

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt exportierten aktuell bereits erneuerbaren Strom in andere Bundesländer. Growitsch will am achten Ostdeutschen Energieforum teilnehmen, das am Dienstag und Mittwoch (29. und 30. Oktober) in Leipzig stattfinden soll. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wollen dort über die Energiewende diskutieren./trh/DP/zb

