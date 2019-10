Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CLOUD - Wenn deutsche Unternehmen Fabriken vernetzen oder Künstliche Intelligenz (KI) für Datenanalysen nutzen wollen, sind sie oft auf US-Konzerne wie Amazon oder Microsoft angewiesen. "Wir haben in Europa kaum vergleichbare digitale Plattformen", klagt Karl-Heinz Streibich, Präsident der Akademie der Technikwissenschaften (Acatech). Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das ändern und eine europäische Cloud aufbauen, Streibich berät ihn dabei. Die Idee ist, eine "europäische, souveräne und vernetzte Dateninfrastruktur" aufzubauen, schreibt der Minister in einem Gastbeitrag. "Datensouveränität und Datenverfügbarkeit sind der Schlüssel für digitale Innovationen", argumentiert Altmaier. (Handelsblatt S. 4)

VDA - Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ist als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie im Gespräch. "Gabriel ist zu 99 Prozent sicher", zitierte Bild einen nicht genannten Manager der Branche. Er sei der Wunschkandidat der Autokonzerne und der Zulieferer. Zuvor hatten auch andere Medien über Gabriels Aussichten für die VDA-Spitze berichtet. (SZ S. 17/FAZ S. 15)

HAUSHALTSÜBERSCHUSS - Der Arbeitskreis der Steuerschätzer wird am Mittwoch verkünden, dass die Steuereinnahmen trotz schwacher Konjunktur weiter steigen. Der Bund wird in diesem Jahr deswegen mehr einnehmen als erwartet. Das Finanzministerium kalkuliert mit Steuermehreinnahmen in Höhe von 4 Milliarden Euro. (Handelsblatt S. 13)

KLIMAABGABE - Die von der großen Koalition geplante Klimaabgabe auf Flugtickets verstößt womöglich gegen das Luftverkehrsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Das geht aus einem Beschwerdebrief des amerikanischen Luftfahrtverbandes Airlines for America (A4A) hervor, in dem unter anderen die Branchengrößen American, Delta und United zusammengeschlossen sind. "Die Quersubventionierung der Bahn auf Kosten der Airlines verletzt das U.S.-EU Air Transport Agreement", heißt es in dem Schreiben an die EU-Kommission weiter. Insbesondere schreibe Artikel 12 des Abkommens vor, dass Verbraucherabgaben nur zur Kostendeckung des Luftverkehrs selbst dienen sollten. (Welt S. 9)

HASSKRIMINALITÄT - Die Bundesregierung hat sich auf Schritte zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und von Hasskriminalität im Internet geeinigt. Delikte wie Beleidigung und Bedrohung im Netz sollen konsequenter verfolgt werden, dafür soll das Strafrecht verschärft werden. Durch eine "Regelanfrage" beim Verfassungsschutz soll es einfacher werden, Extremisten von Waffen fernzuhalten. (SZ S. 6)

October 28, 2019

