Dort, wo andere Urlaub machen, ist der deutsche Ableger des Schweizer Unternehmens Schärer + Kunz seit 2016 angesiedelt: im idyllischen Chiemsee-Alpenland, am Fuße des Wendelsteins. Auf Lorenz Huber, Geschäftsführer von Schärer + Kunz Deutschland, hat die bayerische Gemütlichkeit indes nicht abgefärbt. Mit Enthusiasmus und Engagement stellt er die Welt der Kennzeichnungstechnik vor - allen voran die Etiketten-Brandbreite, die es dazu gibt. Schärer + Kunz ist Vertriebspartner der Hersteller Brady, Wolk, Nice Label, Epson und weiteren Herstellern und bewegt sich in der industriellen Kennzeichnungstechnik für Leiterplatten, Kabel und Typenschilder. "Mit unseren Partnern bieten wir innovative Kennzeichnungslösungen an, die Kunden auf der ganzen Welt mehr Schutz, Sicherheit, Produktivität und Leistung bieten", bekräftigt er. Dass dabei Etiketten die erste Wahl ist, verwundert etwas, angesichts der durch Industrie 4.0 getriggerten Digitalisierungsbestrebungen in der Elektronikfertigung.

Lorenz Huber ist zuversichtlich: "Die klebende Kennzeichnungstechnik erfreut sich nach wie vor einer hohen Nachfrage. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern." Deshalb bietet das Unternehmen neuerdings auch den Etikettendruck als Dienstleistung in seinem Lohndruckcenter an. Besonders nachgefragt werden Traceability-Etiketten für 2D-Bare-Codes, die sich automatisiert aufbringen lassen. Zudem erfreuen sich Bauteil-Etiketten, Typenschilder und Sicherheits- beziehungsweise selbstzerstörende Etiketten großer Beliebtheit. In der Kabelbearbeitung kommen wickel- oder selbstlaminierende Etiketten und Kabelfähnchen zum Einsatz. Für Kabelfähnchen bietet Schärer + Kunz automatisierte Druck- und Spenderlösungen an, während sich die Systeme für die wickel- oder selbstlaminierenden Etiketten mit den Kabelbearbeitungssystemen von Schleuniger und Komax verbinden und sich auf diese Weise in einer vollautomatisierten Linie einsetzen lassen.

RFID und seine Grenzen

Etiketten und RFID-Technik müssen sich seiner Ansicht nach nicht ausschließen: "Wir haben öfter in Projekten mitgearbeitet, in denen Etiketten mit einem RFID-Inlay ausgestattet wurden", erläutert er. Der Siegeszug von RFID als Kennzeichnungslösung hält unvermindert an. Denn noch nie zuvor war die Welt so vernetzt wie heute: Dieser enorme Wandel führt zu ungeahnten Möglichkeiten, nicht nur für den einzelnen Konsumenten, sondern auch für Unternehmen. Die vierte industrielle Revolution gilt als Innovationstreiber der Wirtschaft und zwingt die Industrie zum Umdenken. Kein Wunder also, dass Industrie 4.0 immer konkretere Formen annimmt. Linienübergreifende Softwarelösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...