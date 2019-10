TAMPA, Florida, Oct. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der einheitliche Weltmarkt näher rückt, hinkt die Banking-Technologie unter anderem dabei hinterher, die Regierungsanforderungen, steuerliche Anforderungen und die Sicherheitsanforderungen für große Hinterlegungstransaktionen ("Escrow") und andere zu erfüllen. Nach einem sorgfältigen Vergleich zeigt das folgende Modell, wo wir stehen.



Unsere zum Patent angemeldete Technologie wird verändern, wie die Welt Geld bewegt, und führt Transaktionen mit 30-50 % mehr Möglichkeiten als Wettbewerber aus.

Wir bieten mehr als 8.000 Finanzinstituten an, weltweit zwischen mehr als 100.000 Kontenarten für Rechnungszahlung und Institutionen Transaktionen durchzuführen.

Lock Trust bietet einen Full-Stack-PCI-DSS-konformen Technologierahmen mit Co-Branded-Wallets und White-Label-Gateway für die Banken- und Zahlungsbranche an und hat bereits 175 Banken- und Warenkorb-Integrationen abgeschlossen. Für die Hälfte der Kosten!

Lock Trust, Inc.

Gina LeBlanc

Tel.: +1 407 520 9731

E-Mail: Gina@LockTrust.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen wie definiert im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "veranschlagen", "vorhersagen", "sollte", und "wird" sowie ähnliche Ausdrücke werden in Bezug auf Lock Trust inc. verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten bezüglich des Unternehmens. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe von Faktoren substanziell von jenen unterschieden, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden. Lock Trust übernimmt keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger oder sonstiger Ereignisse.

Begleitende Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar auf:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/853fa114-0202-4417-9355-1f9820f24389

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c88eca6-34e3-4d2a-87f4-be465d38dcb7