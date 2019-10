An den Terminmärkten sind bei Gold-Futures laut aktuellem Commitments of Traders-Report sowohl große als auch kleine Terminspekulanten wieder zuversichtlicher geworden.So haben in der Woche zum 22. Oktober Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 253.000 auf 259.100 Futures (+2,4 Prozent) erhöht, während unter kleinen Terminspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 35.200 auf 36.200 Futures (+2,8 Prozent) registriert worden war. Unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...