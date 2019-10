Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 260 auf 256 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei für den Triebwerkbauer unspektakulär verlaufen und so habe er seinen Schätzungen nur etwas den Feinschliff verpasst, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe für den Experten ein wichtiges Investment./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 23:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 23:10 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-10-28/08:07

ISIN: DE000A0D9PT0