Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat bereits die dritte Woche in Folge Zugewinne verzeichnen können. In der vergangenen legte er rund zwei Prozent zu. Am Freitag ging er mit einem Plus von knapp 0,2 Prozent aus dem Handel. Und damit leicht unter 12.900 Punkten. Marktidee: GEA Group. Die GEA Group hat am vergangenen Freitag überzeugende Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Besonders gut kam die Anhebung der Umsatzprognose an. Die Aktie legte über zwei Prozent zu und war damit zweitstärkster Wert im MDAX. Die technische Lage bleibt bullish. Die nächsten Ziele auf der Oberseite stehen bereits fest.