Das war vorauszusehen aber so rasch wohl auch nicht. Fatal: Derjenige, der nachrückt, kommt aus gleichem Hause, kennt den ganzen Konzern, war Finanzchef, aber es wird bezweifelt, ob er auch ein Konzernchef sein kann. Dafür hat er jetzt sofort Gelegenheit, dies zu beweisen: Henkel steht vor der größten Chance der jüngeren Geschichte, mit einem Superdeal die Marktposition von Henkel am Weltmarkt für Haarkosmetik so zu verbessern, dass man mit Sicherheit die Nr. 3 wäre nach der Nr. 1 Loreal und Shiseido. Schafft er es, wagt er es? Wir schauen zu!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV