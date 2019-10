Der DAX könnte in der letzten Handelswoche im Oktober die Marke von 13.000 Punkten in Angriff nehmen. Im laufenden Monat ist der deutsche Leitindex bereits 3,8 Prozent im Wert gestiegen, auf Sicht von 7 Wochen beträgt das Plus sogar knapp 8 Prozent. Gute Vorgaben von der Wall Street und aus Asien unterstützen einen möglichen Angriff des DAX auf ein neues Jahreshoch. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

