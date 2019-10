flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Freitag - trotz zeitweiser ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Freitag - trotz zeitweiser Schwierigkeiten sich in der Gewinnzone zu halten - einen leichten Zugewinn durch den Xetra-Handelsschluss retten. Zum Handelsende robbte sich der DAX langsam an die 12.900er-Marke und schloss mit einem Kursplus von 0,17 Prozent bei 12.894,51 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,88 Mrd. Euro. Insgesamt war es die dritte Gewinnwoche für den deutschen Leitindex. Blickte man zum Handelsschluss am Freitag auf die Kurstafel mit den umsatzstärksten Leitindizes aus London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich, so lag nur der Londoner FTSE100 minimal im Minus. Der EuroStoxx50 beendet den Handelstag mit einem Kursgewinn von 0,09 Prozent bei 3.624,68 Zählern. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit Kursgewinnen aus dem Handel. Man musste sich schon die Augen wischen, denn trotz USA-China-Handelskonflikt und Brexit-Chaos katapultiere sich die US-Technologiebörse mit ihrem Leitindex NASDAQ100 mit 8.033,29 Punkten auf ein neues Rekordhoch. Beinahe das gleiche Spiel übrigens beim marktbreiten US-Leitindex S&P500, der mit einem Tageshoch von 3.027,39 Punkten nur minimal an seinem alten Rekordhoch von 3.027,98 Punkten scheiterte. Folglich scheint offenbar die Vorfreude auf billigeres Geld der Fed am kommenden Mittwoch die Sorgen um einen weiterhin noch nicht abgeschlossenen USA-China-Handelsdeal deutlich zu überwiegen.

Die neue Börsenwoche steht einmal mehr im Zeichen einer Notenbank, denn nach der EZB ist in diesem Fall vor der Fed. Die US-Notenbank wird am Mittwoch um 19:00 Uhr ihren Leitzinsentscheid bekanntgeben und die im Anschluss stattfindende Fed-Pressekonferenz beginnt um 19:30 Uhr. Allein aufgrund dieser Uhrzeiten wird man nach der Nacht von Samstag auf Sonntag gemerkt haben, dass hier in Europa an der Uhr zur Winterzeit gedreht wurde und demnach zwischen Frankfurt und New York vorerst nur ein Zeitunterschied von fünf Stunden besteht. Somit beginnt der offizielle Handel zum Beispiel an der NYSE und NASDAQ ab heute bereits um 14:30 Uhr. Auch in der neuen Woche werden wieder eine Reihe von Unternehmenszahlen veröffentlicht werden, schließlich dreht die Berichtssaison gerade erst richtig auf. Schon am frühen Morgen gab es um 07:00 Uhr Quartalszahlen des DAX-Konzerns Covestro, nachfolgend werden unter anderem die US-Konzerne AT&T, Alphabet, Walgreens Boots Alliance, Loews, Brown & Brown und Beyond Meat ihr jeweiliges Quartalszahlenwerk vorlegen. Obendrein gibt es Zahlen von Deutsche Börse (DE), Checkpoint Software (IL), NXP Semiconductors (NL) und Spotify (LU).







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures konnten am Morgen wenigstens zum Teil gut zulegen. Damit waren aber in erster Linie die chinesischen Indizes in Hongkong, Shanghai und Shenzhen gemeint. Die US-Futures wiesen durchweg Zugewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.905 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 12.894,51 Punkten via Xetra aus dem Handel. Ausgehend vom Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten bis zum Jahreshoch des 25. Oktober 2019 bei 12.914,24 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.914 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.065/13.158/13.304 und 13.554 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken 12.670/12.519/12.396/12.274/12.123 und 11.879 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/