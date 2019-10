Es ist vollbracht. Nach langem Hin und Her hat Microsoft den Cloud-Marktführer Amazon ausgestochen. Der zehn Milliarden Dollar schwere Pentagon-Auftrag geht an Azure. Die Microsoft-Aktie katapultiert diese Nachricht drei Prozent nach oben - und damit raus aus dem Seitwärtstrend.Erst die starken Zahlen in der Cloud, jetzt ein Riesen-Wachstumsschub für Microsoft Azure. Nach einem umstrittenen Vergabeverfahren hat das US-Verteidigungsministerium Microsoft einen Cloud-Computing-Auftrag erteilt - und ...

