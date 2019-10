Daimler hat mit den Zahlen für das dritte Quartal Sowohl seine Aktionäre als auch die Analysten überzeugt. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 43,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte ebenfalls um acht Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Aussagen zur Dividende erwartet DER AKTIONÄR am Kapitalmarkttag, der am 14. November in London stattfinden wird.Die Zahlen für das dritte Quartal waren gut, die Aktie von Daimler legte in der Folge ...

