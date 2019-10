Satellitengestützte Positionierung spielt eine einzigartige Rolle für V2X-Anwendungen (Vehicle-to-Everything) und Fahrerassistenzsysteme (ADAS), einschließlich autonomer Fahrzeuge. Sie kann als einzige Technologie die absolute Position eines Fahrzeugs in Echtzeit bestimmen.

Bei freiem Sichtkontakt zum Satellitennavigationssystem (GNSS) erfüllen moderne Single-Band-GNSS-Empfänger die Genauigkeitsanforderungen in den genannten Anwendungsbereichen. Dabei sind allerdings Einschränkungen in städtischen und anderen schwierigen Umgebungen zu überwinden. Dieser Artikel erläutert, wie das mit einem Dead-Reckoning-System (DR, deutsch: Koppelnavigation) auf Basis von Multi-Band-RTK (Real Time Kinematics) über GNSS-Korrekturdienste und dynamische Modelle erreichbar ist.

Die GNSS-Empfängertechnologie entwickelt sich weiter

GNSS funktioniert in selbstfahrenden Fahrzeugen völlig unabhängig von anderen Sensortechnologien wie Lidar, Kamera oder Ultraschall und bildet als satellitengestützte Positionierung wie keine andere Technologie eine zentrale Basis und das Rückgrat für das Multi-Sensor-Netzwerk.

Die Empfängertechnologie des globalen Satellitennavigationssystems entwickelt sich über ihre inhärenten Einschränkungen hinaus und erreicht Genauigkeiten im Dezimeter-Bereich und Konvergenzzeiten (Systemeinschwingdauer bis zur maximalen Positionsgenauigkeit) von einigen Sekunden. Die Latenzzeiten bis zur ersten Positionsausgabe betragen etwa 10 Millisekunden. Positionsaktualisierungen erfolgen mit weit über 10 Hz. Darüber hinaus ist, mit entsprechenden technologischen Weiterentwicklungen, eine Positionierung bis tief in Straßenschluchten, unter mehrstöckigen Straßentrassen und in anderen anspruchsvollen Szenarien möglich.

Die GNSS-Empfänger-Hardware ist mittlerweile auf die Größe eines Miniatur-Chips geschrumpft und eignet sich für den Einsatz in massenmarktfähigen, tragbaren Geräten mit geringem Stromverbrauch. Die überall anzutreffende drahtlose Internetkonnektivität hat GNSS-Korrekturdienste möglich gemacht, die die hauptsächliche GNSS-Fehlerquelle eliminieren: den ionosphärischen Einfluss auf die Positions-Genauigkeit.

Schließlich haben nationale und internationale Investitionen im Raumfahrtsektor den Weg für neue Konstellationen von Satellitensystemen für innovative Anwendungen bereitet. Diese bieten den entscheidenden Vorteil, dass den Empfängern zusätzliche (sichtbare) Satelliten zur Verfügung stehen. Künftige Fahrzeuge können mit der neuesten Generation von Multi-Band-GNSS-Empfängern für mehrere Satelliten-Konstellationen ausgestattet sein und profitieren von Positionsgenauigkeiten bis zu einigen zehn Zentimetern.

Latenzzeiten von weniger als 100 ms

Besonders wichtig sind niedrige Latenzzeiten bei der V2X-Kommunikation, wenn Fahrzeuge untereinander und mit der straßenseitigen Infrastruktur kommunizieren. Drahtlos übermitteln sie Warnungen und Informationen über Manöver und handeln die Vorfahrt an Kreuzungen, beim Einscheren und Überholen aus (Bild 1).

Im besten Fall können lange Latenzzeiten ein Ärgernis darstellen, das zu unnötigem Bremsen und Beschleunigen, weniger Effizienz beim LKW-Platooning und vermindertem Fahrgastkomfort führt. Im schlimmsten Fall können sie tödlich sein, besonders auf Autobahnen, auf denen Fahrzeuge in einer Zehntelsekunde eine komplette Fahrzeuglänge zurücklegen können. Der ETSI-Standard (European Telecommunications Standards Institute) für V2X-Kommunikation schreibt für die meisten Anwendungsfälle Latenzzeiten von unter 100 Millisekunden auf Systemebene vor.

Tabelle 1 fasst die Anforderungen für die verschiedenen Anwendungen auf dem Automotive-Markt zusammen. Alle Anwendungen erfordern Dead-Reckoning-Technologie, einschließlich Radsensorinformationen (Wheel Tick). Der CEP50-Wert entspricht dem Radius des Kreises, der 50 Prozent aller Positionsmessungen umfasst.

Sensor-Fusionsfilter verringern die Konvergenzzeit

Damit ADAS, V2X und letztendlich autonomes Fahren funktionieren, müssen GNSS-Empfänger auch in schwierigen Umgebungen eine spurgenaue Positionierung zuverlässig ermöglichen. Wenn Satellitensignale vorübergehend blockiert sind, müssen sie die hochpräzise Positionierungslösung in Sekundenschnelle wiederherstellen. Das ist durch die Kombination mehrerer komplementärer Elemente erreichbar, die in einem einzelnen Sensor-Fusionsfilter implementiert sind (Bild 2).

Die Zahl globaler GNSS-Konstellationen ist mittlerweile auf vier (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) gestiegen. Für Multi-Konstellations-Empfänger bedeutet dass, mehr sichtbare Satelliten von einem beliebigen Standort aus. Das gleicht die gestiegene erforderliche Anzahl von parallel arbeitenden Empfängern, die ihre Position eindeutig bestimmen müssen, mehr als aus: vier für eine einzelne Konstellation, etwa sieben bei der ...

