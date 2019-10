Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach dem neuen Entwurf für den Mietendeckel in Berlin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es falle ihm schwer, die potenziellen Auswirkungen auf das Immobilienunternehmen in Zahlen zu fassen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei jedoch nicht mehr so zuversichtlich, dass ein Rückgang der Mieten in naher Zukunft verhindert werden kann./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 00:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 00:45 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

