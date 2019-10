Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 99 auf 101 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Sie sei zuversichtlich hinsichtlich einer sich fortsetzenden Margensteigerung und sehe bei den Marktschätzungen für 2020 Luft nach oben dank einer positiven Preis/Kosten-Dynamik in der Farben- und Lackbranche, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0013267909