Pirna (ots) - Eine Firma wird noch lange kein Kundenliebling, wenn sie lediglich ab und zu mal eine kleine Rabatt-Aktion durchführt. Wahre Preis-Champions hingegen wissen genau, dass nur eine glaubhafte und verlässliche attraktive Preispolitik langfristig überzeugen kann.In einer wissenschaftlich fundierten und groß angelegten Untersuchung gingen 2019 ServiceValue und DIE WELT gemeinsam der interessanten Frage nach, wann die Preisgestaltung von Unternehmen seitens der Kundschaft als positiv aufgenommen wird. Dafür kamen mehr als 2.500 Marken und Unternehmen aus über 200 Branchen unter die Lupe, darunter auch die DENQBAR GmbH.Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Aufgrund des hohen prozentualen Anteils der Befragten, die von der Preisgestaltung der DENQBAR GmbH begeistert sind, konnte das Unternehmen verdient den Award "Preis-Champions 2019" in der Qualitätsstufe Bronze erringen.Mit diesem Ergebnis manifestiert sich ein weiteres Mal eindrucksvoll und für alle nachvollziehbar der Erfolg der DENQBAR Firmenphilosophie: Das Unternehmen steht nicht nur für innovative und hochwertige Produkte, es bietet sie darüber hinaus zu einem dauerhaft attraktiven Preis an. Dabei steht beim Unternehmen bewusst nicht der möglichst niedrigste Preis, sondern viel mehr das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund.Dass die DENQBAR GmbH mit dieser Strategie die Wünsche der Kunden ganz genau zu treffen scheint, beweist diese Auszeichnung eindrucksvoll.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ots.de/v3DJ42 oder https://www.denqbar.com/blog/DENQBAR-ist-Preis-Champion-2019/b-286/Über die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige - Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie, motorisierten Gartengeräte und Hochdruckreiniger ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/4415715