Im September hat die Commerzbank einen radikalen Umbau eingeleitet. Die Kosten sollen weiter sinken, vor allem durch Entlassungen. Konkrete Ertragsziele nennt der Konzern nicht mehr, da sie in den vergangenen Jahren so gut wie nie erreicht wurden. Die Eigenkapitalrendite soll bei mageren vier Prozent liegen. Die Kunden werden aber wohl über höhere Kontoführungsgebühren dafür zur Kasse gebeten.So hat die Commerzbank die Gebühren für Geschäftskunden teils drastisch erhöht. In der Spitze verteuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...