Die Analysten der Baader Bank haben an ihrem Kaufvotum "Buy" für die Papiere des Anlagenbauers Andritz festgehalten. Der Baader-Experte Peter Rothenaicher bestätigte in einer Studie sein Kursziel von 46,0 Euro.

Mit Bezug auf die Anfang November anstehende Zahlenveröffentlichung sieht Rothenaicher eine Steigerung der Auftragseingänge um 35 Prozent. Der Umsatz soll um 15 Prozent steigen.

Schatten und Licht sieht der Analyst bei der Rentabilität: So erwartet er hohe Margen im "Pulp & Paper"-Geschäft. Im Metallgeschäft könnten die Margen hingegen weiter zurückgehen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,29 Euro für 2019, sowie 3,23 bzw. 3,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,55 Euro für 2019, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2020 bzw. 2021.

Am Montagvormittag notierten die Titel des Anlagenbauers Andritz an der Wiener Börse mit plus 0,10 Prozent bei 39,42 Euro.

