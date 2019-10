28.10.2019 - Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) im Fokus der Shorties - oft diskutiert, oft belegt. Und es geht mit erschreckendem Tempo weiter. Seit wir beim letzten Mal hinschauten, ging es munter weiter. Und zwar munter weiter nach oben mit den Leerverkaufspositionen: Der Canada Pension Plan Investment Board meldet derzeit fast täglich Aufstockungen: Start war der 11.07. 2019 mit 0,50 % - danach Ruhe. Bis dann am 22.10. auf 0,66 % gemeldet, am 23.10. auf 0,72 %, am 24.10. auf 0,84 %. Insgesamt gibt es also derzeit Leerpositionen von - meldepflichtigen, d.h. mind.0,50% je Akteur - 9,58 %. Rocket ...

