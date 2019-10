Berlin (ots) - Während sich in Berlin am 09.11. der Mauerfall zum dreißigsten Mal jährt, lässt sich Donald Duck zum Mauerbau in Entenhausen hinreißen. In einem exklusiven Comic-Abenteuer im Micky Maus-Magazin 23/19 weckt diese Aktion die Erinnerung bei Dagobert, wie er zusammen mit Neffe Donald 1989 durch Berlin watschelte und zufällig besagten Fall der Mauer hautnah miterlebte. Ihr Besuch führte die beiden an zahlreichen, geschichtsträchtigen Berliner Monumenten vorbei.Darunter das Rote Rathaus, Brandenburger Tor, der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, Checkpoint Charlie sowie der Palast der Republik. Und auch die berühmten Ampelmännchen haben im Comic ihren Auftritt. Im Micky Maus-Magazin 23/19, das am 30.10.2019 erscheint, lässt sich die Reise von Donald und Dagobert Duck nach Berlin zwischen bunten Graffitis, surrenden Trabis, imposanten Plattenbauten, bis hoch auf den berühmten "Protzstengel" miterleben. Ob es nach diesem historischen Exkurs wirklich ratsam für Donald ist, seine geplante Mauer gegen Nachbar und Erzrivale Zacharias Zorngiebel fertigzustellen?Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Der Ausgabe 23/19 liegen eine Nachtsichtbrille sowie offizielle FIFA 365-Sammelsticker in Kooperation mit Panini bei. Für die Vermarktung ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich.Übrigens: Am 05.11. können Entenhaus-Fans zudem eine spannende Hatz nach den entwendeten preußischen Kronjuwelen aus dem Schloss Charlottenburg miterleben. Zu finden in "Walt Disney Lustiges Taschenbuch 526 - Jagd durch Berlin".Für Bildmaterial, Rezensions- und Verlosungsexemplare des Micky Maus-Magazins wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR Manager MagazinesEgmont Ehapa Media GmbHAlte Jakobstraße 8310179 BerlinGermanyPhone: +49 (0)30 24 00 80E-Mail: c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4415762