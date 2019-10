Risk-on läuft

Die Finanzmärkte zeigen ein Risk-On-Verhalten. In der vergangenen Woche führten Grundstoffe, Autos, Öl & Gas und der Industriesektor die Sektorentabelle des Stoxx Europe 600 an. Im S&P 500 lagen Energiewerte, Grundstoffe, Industrie und Tech vorn. Wenn zyklische Sektoren wie die Automobilbranche oder der Industriesektor gewinnen, so lässt dies auf erste Anzeichen einer konjunkturellen Erholung schließen.

Die Finanzmärkte werden durch eine steigende Liquidität unterstützt. Die US-Geldmenge M2 wuchs in der vorvergangenen Woche um 6,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Euroraum betrug das Geldmengenwachstum 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (August).

Die Europäische Zentralbank nimmt zum 1. November ihr Ende 2018 eingestelltes Anleihenkaufprogramm mit einer Summe von 20 Mrd. Euro pro Monat wieder auf. Die Fed hat bereits damit begonnen, ihre Bilanzsumme wieder auszuweiten (siehe Pfeil folgender Chart).

Den vollständigen Artikel lesen ...