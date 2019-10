Ist die Wirtschaft auf den Brexit vorbereitet? "Das glaube ich schon. Wir erleben das selbst in der Finanzbranche wie die Banken am Prozedere arbeiten", sagt Stefan Scharffetter. Der Finanzexperte der Baader Bank glaubt, dass die Märkte von einem geordneten Brexit ausgehen. Was das für Anleger heißt? Die Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

