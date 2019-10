Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Macquarie platziert eine neue Anleihe (ISIN US55608RBC34/ WKN A2R9AH) mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 17.10.2022, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 2,1%. Erstmals werde der Kupon am 17.04.2020 ausbezahlt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P stufe Macquarie mit einem Rating von A ein. (Bonds Weekly Ausgabe 43 vom 25.10.2019) (28.10.2019/alc/n/a) ...

