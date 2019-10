Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Energiekonzern E.ON emittiert zwei neue Unternehmensanleihen: Unter der (ISIN XS2069380488/ WKN A255C6) findet sich eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro, welche am 24.10.2022 fällig wird, so die Börse Stuttgart.Zu einem Kupon von 0,0% sei der Termin der nächsten Zinszahlung der 24.10.2020. Anleihe Nummer zwei (ISIN XS2069380991/ WKN A255C7) verfüge ebenfalls über ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro, jedoch über eine Laufzeit bis zum 24.10.2026. Die Anleihe besitze einen Kupon von 0,25%. Die nächste Zinszahlung sei am 24.10.2020. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...