Bei ams hat ein Investor in den abgelaufenen Tagen offenbar ordentlich Aktien verkauft. Der Assetmanager APG hat den Anteil von höher 5 Prozent auf nunächst 4,8 Prozent (per 17. Oktober) der Stimmrechte reduziert und hält per 26. Oktober nur noch 2,7 Prozent. Auch die Norges Bank handelt fleißig ams-Aktien. Anfang Oktober hielt der norwegische Staatsfonds noch mehr als fünf Prozent an ams, per 23. Oktober waren es 2,94 Prozent, wie aus Veröffentlichungen auf der Homepage der Schweizer Börse hervorgeht.

