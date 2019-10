Schlüchtern (ots) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform bescheinigt Bien-Zenker außergewöhnlich gute Bonität. Das an den Fertighaushersteller vergebene CrefoZert Bonitätszertifikat ist für Bauherren ein zuverlässiges Zeichen dafür, dass sie ihren größten Traum mit einem Partner in Angriff nehmen, dem nicht unterwegs die Puste ausgeht. Denn kaum ein Szenario ist für Bauherren furchtbarer, als wenn mitten im Baubetrieb das Bauunternehmen in die Insolvenz geht. Plötzlich ist das schon gezahlte Geld weg und statt dem Traumhaus bleiben sie auf einer Bauruine sitzen. Mit Bien-Zenker, einem der größten Fertighaushersteller Europas, sind sie garantiert sicher. Die Prüfer von Creditreform haben sich alle Zahlen vorgenommen, haben das Unternehmen durchleuchtet und sind zu dem Schluss gekommen, dass das geschäftliche Verhalten von Bien-Zenker tadellos und die Prognose für die Zukunft positiv ist. Deshalb gehört Bien-Zenker zu den zwei Prozent der deutschen Unternehmen, die für ihre außergewöhnlich gute Bonität ausgezeichnet werden."Wir bauen seit über 110 Jahren Häuser und haben in der gesamten langen Unternehmensgeschichte immer auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung geachtet", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb. "Wichtiger als kurzfristige Erfolge ist uns, für unsere Bauherren, aber auch unsere Mitarbeiter, unsere Geschäftspartner und überhaupt die Menschen, die mit unserem Unternehmen in Berührung kommen, ein zuverlässiger Partner zu sein. Dazu gehört natürlich auch, dass wir den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg immer im Blick haben, denn nur als erfolgreiches Unternehmen können wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Und das tun wir seit über 110 Jahren."Die langfristige Stabilität ihres Baupartners ist für Bauherren auch aus einem weiteren Grund wichtig. "Unseren Baufamilien geben wir langfristige Qualitätsversprechen, beispielsweise 30 Jahren Gewährleistung auf die Grundkonstruktion ihres Hauses", erklärt Born. "Und unsere Bauherren können sicher sein, dass es unser Unternehmen auch dann noch gibt und dass wir zu unserem Wort stehen und auch in vielen Jahrzehnten noch für sie da sind."Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/4415831