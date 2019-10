BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr einen Gesetzesanspruch auf ein schnelles Internet schaffen. Dies werde ein Gegenstand der anstehenden Novelle des Telekommunikationsgesetzes sein, teilte ein Regierungssprecher am Montag mit und beantwortete damit eine Frage aus der Bundespressekonferenz vom Freitag. Derzeit würden die Bundesministerien für Verkehr und Wirtschaft einen Referentenentwurf erarbeiten. "Dieser wird voraussichtlich Ende des Jahres vorliegen", so der Sprecher.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bundesweit Glasfaser und Breitband zu legen. Ein Förderschwerpunkt liegt auf ländlichen und strukturschwachen Gebieten, in denen die Privatwirtschaft nicht ausreichend investiert.

October 28, 2019 05:04 ET (09:04 GMT)

