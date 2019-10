Die Industrie ist voriges Jahr gemessen an der Bruttowertschöpfung weiterhin der größte Wirtschaftsfaktor in der EU geblieben. Ihr Anteil machte 19,1 Prozent aus. In Österreich war der Sektor mit 22,1 Prozent hingegen nur zweitgrößter Faktor nach Bruttowertschöpfung. Und in acht EU-Ländern ist der Industrieanteil zum Teil noch deutlich höher als in der Alpenrepublik. Ads_BA_AD('CAD2'); Der Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...