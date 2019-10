Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Infolge der jüngsten Gewinnwarnung habe es etwas mehr Einblick in die einzelnen Bestandteile der Umsatz- und Margenentwicklung gegeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtig anzumerken sei das starke Geschäft mit Diagnose- und Behandlungsgeräten. Die Zielsetzungen müssten nun aber unter Beweis gestellt werden, ein robustes Schlussquartal sei dafür nötig./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:16 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-10-28/10:49

ISIN: NL0000009538