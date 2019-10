Die Europäische Union hat die Austrittsfrist für Großbritannien ein weiteres Mal verlängert. Jetzt kommt Verschiebung Nummer drei - in der Hoffnung auf Klärung in London.

Schon im Frühjahr hatte die Europäische Union eine Verschiebung der Brexit-Frist gewährt. Nun wird erneut verlängert und zwar bis zum 31. Januar 2020. Darauf haben sich die verbleibenden EU-Staaten laut EU-Ratspräsident Donald Tusk geeinigt. Die Entscheidung solle in einem schriftlichen Verfahren formalisiert werden, teilte Tusk im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, ist der britische EU-Austritt demnach auch vor Fristende möglich.

Der britische Premierminister Boris Johnson will am späten Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Zuletzt ...

