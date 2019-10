Original-Research: Ludwig Beck AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 35,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Drittes Quartal 2019 im Rahmen der Erwartungen, Guidance und Prognose bestätigt, Kursziel weiterhin bei 35,00 EUR und Rating Kaufen. Die Ludwig Beck AG erzielte nach neun Monaten 2019 Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau. Der Brutto-Umsatz lag bei 63,7 Mio. EUR (VJ: 63,6 Mio. EUR ) bei einer stabilen Rohertragsmarge von 47,4% (VJ: 47,7%). Das Ergebnis war durch Restrukturierungskosten und Beratungsaufwendungen im Rahmen der WORMLAND-Veräußerung in Höhe von 1,5 Mio. EUR belastet. Gegenläufig hierzu wirkte sich der IFRS 16-Effekt Ergebniserhöhend aus, was zu einem EBIT in Höhe von 1,1 Mio. EUR (VJ: 2,3 Mio. EUR ) geführt hat. Im Zuge der Q3-Zahlen wurde die Guidance mit einem Konzernumsatz zwischen 94 und 98 Mio. EUR bestätigt. Wir bestätigen ebenfalls unsere Prognose und erwarten 95 Mio. EUR Umsatzlöse im laufenden Geschäftsjahr 2019 und 96 Mio. EUR im Jahr 2020. Das EBIT sollte sich zukünftig deutlich verbessern, da der negative Ergebnisbeitrag der WORMLAND-Gruppe wegfällt. Somit gehen wir von einem EBIT in Höhe von 4,84 Mio. EUR im laufenden Jahr 2019 aus und erwarten eine weitere Steigerung auf 7,13 Mio. EUR im Jahr 2020. Wir erwarten, dass das Unternehmen langfristig von der Premiumlage in der Innenstadt profitiert sollte, da kleinere Wettbewerber durch den Online-Handel mittelfristig aus dem Markt verdrängt werden sollten. Weiterhin sollten durch die Fokussierung auf das Stammhaus in München weitere Managementkapazitäten freigeworden sein, welche zusätzliche Unternehmensoptimieren zulassen sollten. Wir bestätigen unser Kursziel in Höhe von 35,00 EUR und vergeben unverändert das Rating kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19249.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 25.10.2019 (17:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 28.10.2019 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

October 28, 2019 05:31 ET (09:31 GMT)