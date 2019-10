Hannover (www.anleihencheck.de) - Der australischen Volkswirtschaft weht der globale Gegenwind direkt ins Gesicht, sodass sich auch die Konjunkturlage zuletzt weiterhin gemischt darstellt, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Immerhin hätten einige Stimmungsumfragen einen vorläufigen Boden finden und ihren jeweiligen Abwärtstrend durchbrechen können. Dies gelte sowohl für Umfragen aus dem Produktions- wie auch dem Dienstleistungssektor. So habe ein Niveau von weiterhin leicht über 50 Punkten in den Einkaufsmanagerindices von AiG und CBA verzeichnet werden können. Bemerkenswerterweise habe der Umfragewert zur Bauwirtschaft seine verhaltene Erholungstendenz nicht fortgesetzt und sei wieder abwärts getaucht. Auch das Verbrauchervertrauen sei deutlich auf ein 5-Jahrestief gefallen. Die zwischenzeitlich im Rahmen von Brexit und dem Handelskonflikt erkennbaren globalen Eskalationstendenzen hätten also durchaus bereits für eine größere Skepsis zur zukünftigen Wirtschaftslage auch in Down Under gesorgt. Immerhin zeige sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt recht robust - die Arbeitslosenquote sei wieder leicht auf 5,2% zurückgegangen, was aber dennoch ein Anstieg gegenüber dem Jahresbeginn darstelle, als sie noch bis unter 5% gefallen sei. Aufmerksam verfolgt würden die Immobilienpreise, bei denen zuletzt durchaus wieder eine zunehmende aufwärts gerichtete Dynamik auszumachen sei. Hierbei würden sich sicherlich die gefallenen Zinsen bereits stimulierend bemerkbar machen. ...

