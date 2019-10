Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Woche stehen wichtige Ereignisse an, so die Analysten der Helaba.Zuvorderst sei das FOMC-Meeting zu nennen. Die US-Notenbank dürfte den Zinssenkungskurs mit einer neuerlichen Reduzierung des Leitzinsbandes von 1,75% bis 2,00% auf 1,50% bis 1,75% fortsetzen. Es wäre die dritte Zinssenkung in Folge. Dies werde marktseitig weitgehend erwartet und sei in den Geldmarktfutures vollständig eingepreist. Der November-Kontrakt handele zu 98,385, sodass 1,615% zu Buche stünden und somit sogar etwas weniger als die zu erwartende Mitte des neuen Leitzinsbandes. ...

