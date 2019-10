Wien (www.anleihencheck.de) - Der Austritt Großbritanniens aus der EU entwickelt sich zunehmend zur Groteske, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine zeitnahe Verabschiedung des zwischen Premierminister Johnson und der EU ausverhandelten Abmachung im britischen Parlament gelte inzwischen als gescheitert. Die EU-Länder dürften sich laut Medienberichten darauf geeinigt haben, Großbritannien für die Ratifizierung einen Aufschub bis 31.Jänner zu gewähren. In Großbritannien ringe man derweil, ob und in welcher Form die Brexit-Gesetzte im Unterhaus diskutiert würden und ob bzw. zu welchen Bedingungen Neuwahlen stattfinden sollten. Die Hängepartie werde sich in den nächsten Tagen wohl fortsetzen. Doch immerhin sei die Gefahr eines No-Deal-Brexit vorerst gebannt. Neben der Politik würden in den kommenden Tagen Daten für Schlagzeilen sorgen. ...

