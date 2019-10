Guten Morgen,nachdem die vergangene Börsenwoche mit positivem Vorzeichen zu Ende gegangen war, könnte sich das freundliche Umfeld auch in der neuen Woche weiter fortsetzen. Wobei die Schwerpunkte derzeit eindeutig verteilt sind. Denn nach wie vor dreht sich nahezu fast alles um die laufende Berichtssaison zum vergangenen dritten Quartal. Dabei zeigen sich derzeit interessante Indizien dafür, dass die Anleger sogar schlechte Nachrichten relativ schnell abhaken wollen. Exemplarisch steht dafür AMAZON (wie wir an dieser Stelle berichteten), die nach schwachen Zahlen und deutlichen Kursverlusten in den Anfangstendenzen des freitäglichen Börsenhandels am Ende nur mit einem Abschlag von 1,1 % ins Wochenende gehen musste.Tatsache ist aber auch: Die aktuellen Signale für eine erste Einigung beim Handelsstreit USA/China bilden den passenden Rahmen für die freundlichere Stimmung. Beide Akteure haben sich in den letzten Tagen relativ weit aus dem Fenster gelehnt und damit selbst zu einem Erfolg, wenn auch nur einem Zwischenschritt, verdammt. Gerade US-Präsident Donald Trump wird hier aufpassen müssen, nicht wieder eine seiner Trendwenden bzw. Haken zu schlagen, um nicht die Börse wieder in den Keller zu schicken.

