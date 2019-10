Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management ernennt Alexander Heidenfelder (45) zum Executive Director, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er ist ab sofort in der Frankfurter Niederlassung tätig und berichtet an Christian Lorenz, Head of Sales Schweiz, Deutschland und Österreich. ...

