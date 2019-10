Deutsche Geothermische Immobilien AG beurkundet Verkauf des Immobilienportfolios in Celle und Rotenburg DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf Deutsche Geothermische Immobilien AG beurkundet Verkauf des Immobilienportfolios in Celle und Rotenburg 28.10.2019 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR: Deutsche Geothermische Immobilien AG beurkundet Verkauf des Immobilienportfolios in Celle und Rotenburg Die Deutsche Geothermische Immobilien AG hat am 25.10.2019 über ihre (Enkel-) Tochtergesellschaft, die Deutsche Geothermische Immobilien PI GmbH, das von dieser gehaltene Immobilienportfolio in Celle und Rotenburg verkauft. Der Verkaufspreis beträgt ca. EUR 40 Mio. Deutsche Geothermische Immobilien AG Der Vorstand Kontakt: Martin Müller Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 67 77 99 50 --------------------------------------------------------------------------- 28.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 67779950 Fax: +49 (0)69 67779959 E-Mail: info@dgi.ag Internet: www.dgi.ag ISIN: DE000A161226 WKN: A16122 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) EQS News ID: 898001 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 898001 28.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A161226 AXC0108 2019-10-28/11:15