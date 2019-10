=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort/AGM/Annual General Meeting Wolfsberg - European Lithium Limited (VSE:ELI, FRA:PF8, ASX:EUR, NEX:EUR) gibt bekannt, dass die Jahreshauptversammlung 2019 ("Hauptversammlung") am Donnerstag, 28. November 2019, um 9.00 Uhr (WST) in der Harrogate Street 32, West Leederville, Westaustralien, 6007 stattfinden wird. Die Pressemitteilung finden Sie auf der Website des Unternehmens und unter folgendem Link: https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/EUR/02165103.pdf Bitte setzen Sie sich mit Ihrer depotführenden Bank über die Möglichkeiten der Ausübung Ihres Stimmrechts in Verbindung. Rückfragehinweis: info@europeanlithium.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 05:45 ET (09:45 GMT)