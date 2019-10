Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Washtec aufgrund der erneuten Gewinnwarnung und entsprechend gekappten Schätzungen von 61,80 auf 55,00 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Eggert Kuls in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Buy". Der Hersteller von Waschanlagen bleibe indes optimistisch für das vierte Quartal./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007507501