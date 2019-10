Brechen (www.anleihencheck.de) - Der Herbst ist traditionell die Lieblingsjahreszeit der Mittelstandsanleihen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.In keiner Saisonperiode werde der Kapitalmarkt so stark von mittelständischen Unternehmen angezapft wie im Herbst. In diesem Jahr sei die aktive Emissionstätigkeit am KMU-Anleihen-Markt aufgrund des positiven Marktklimas im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal deutlich höher, zudem würden zahlreiche neue Emittenten auf den Markt streben. Weitere Emissionen seien bereits angekündigt bzw. befänden sich in der Vorbereitungsphase. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...