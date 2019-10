FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen bündelt die Kompetenzen für das große Zukunftsthema automatisiertes Fahren in einer neuen Tochtergesellschaft. In der Volkswagen Autonomy (VWAT) werden alle Konzernaktivitäten zur Entwicklung selbstfahrender Systeme ab Level 4 zusammengefasst, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die VWAT GmbH habe ihren Sitz in München und Wolfsburg, im Silicon Valley gebe es ebenfalls eine Tochter. Kommendes Jahr soll dann eine weitere Tochtergesellschaft in China hinzukommen.

"Mit der Volkswagen Autonomy wollen wir ein globales Technologieunternehmen etablieren, in der wir Kompetenzen aus Automobil- und der Technologieindustrie bündeln (...)", wird Alexander Hitzinger in der Mitteilung zitiert. Der Manager, den VW vor knapp einem Jahr bei Apple abgeworben hatte, leitet die neue Gesellschaft. "Etwa Mitte des kommenden Jahrzehnts wollen wir mit der Kommerzialisierung des Autonomen Fahrens in großem Maßstab beginnen", ergänzte Hitzinger.

VWAT soll ein selbstfahrendes System (SDS) zur Marktreife bringen, das als "Standardmodul" für alle Konzernmarken etabliert werden soll. Dabei kooperiere VWAT eng mit dem Startup Argo AI, bei dem die Wolfsburger im Sommer im Zuge der breit angelegten Kooperation mit Ford eingestiegen sind. Der erste Anwendungsfall für das SDS sollen Mobilitätslösungen für Personen und Waren im urbanen Raum werden.

Beim vollautomatisierten Fahren ab Level 4 soll quasi kein Eingreifen des Fahrers mehr notwendig sein. Das System soll in klar definierten Situationen das Fahren vollautomatisch ausführen.

October 28, 2019

