Für das dritte Quartal weist Covestro einen Umsatz von 3,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,7 Mrd. Euro, Analystenprognose: 3,175 Mrd. Euro), ein Ebitda von 425 Mio. Euro (Vorjahr: 859 Mio. Euro, Prognose: 415 Mio. Euro), einen freien operativen Cashflow von 243 Mio. Euro (Vorjahr: 578 Mio. Euro) und einen Nettogewinn von 147 Mio. Euro (Vorjahr: 496 Mio. Euro, Prognose: 150 Mio. Euro) aus.

Technisch gestaltet sich das Chartbild derzeit sehr spannend. Denn das Wertpapier Covestro kratzt wieder an seinem mittelfristigen Abwärtstrend und weist seit Juni dieses Jahres zusätzlich noch eine vielversprechende Trendwendeformation in Form einer inversen SKS-Formation auf. Diese könnte zusammen mit weiterem Kaufinteresse in der Aktie einen nachhaltigen Trendwechsel und weiter steigende Kurse hervorbringen.

Knackpunkt 48,50 Euro

