Die britische Investmentbank Barclays hat Gea Group nach der Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäfte beim Maschinenbauer liefen gut, auch wenn die Zahlen sowohl den Pessimisten als auch den Optimisten Argumente geliefert hätten, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst sieht sich in seiner positiven Einschätzung der Aktie bestätigt./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 15:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-10-28/12:21

ISIN: DE0006602006