Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern habe im dritten Quartal beim operativen Gewinn (Ebitda) die Erwartungen ein klein wenig übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Schlussquartal sei in seinen Augen vernünftig. Er stelle den Konsens wohl nicht zufrieden, sei aber besser als von ihm erwartet./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-28/12:25

ISIN: DE0006062144